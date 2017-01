ERC 2016: tutto il meglio del meglio

Con il 2017 alle porte vediamo cosa è successo nella stagione 2016 del FIA European Rally Championship.

1: Sul filo di lana

La battaglia in ERC Junior tutta di marca Opel si è decisa all'ultima gara, con Marijan Griebel che è riuscito a battere Chris Ingram.



2: Largo ai giovani

Tanti giovani si sono messi in mostra durante l'anno, a partire dallo stesso Griebel, Nikolay Gryazin e Ralfs Sirmacis, i quali hanno dato spettacolo con le loro R5.



3: Chuchała sugli scudi

Wojciech Chuchała(nella foto)ha dominato in Classe ERC2 portando la sua Subaru alla vittoria in cinque occasioni.



4: Il team turco brilla

Al CNP ASFALISTIKI Cyprus Rally, durante la Love Cyprus Golden Stage, non si è registrata solamente la vittoria di Alexey Lukyanuk (che si è portato a casa 32.000€), ma anche la tripletta del Castrol Ford Team Türkiye in Classe ERC3, con Murat Bustanci e il suo navigatore Onur Vatansever a dominare la scena.



5: Nuove opportunità per gli ex ERC

Craig Breen, Juho Hänninen, Esapekka Lappi e Stéphane Lefebvre sono ora diventati piloti ufficiali nel WRC per il 2017, a conferma di quanto sia importante l'ERC per la crescita dei rallisti.



6: Lacrime di gioia

Il gran finale del SEAJETS Acropolis Rally è stato da brividi per Lambros Athanassoulas. Il greco è riuscito a battere per un soffio Jaromír Tarabus nella corsa per il secondo posto e al traguardo è scoppiato in lacrime. A vincere è stato Ralfs Sirmacis.



7: Il ritorno del Rally Islas Canarias

Dopo tre anni di assenza la Spagna è tornata in calendario con il Rally Islas Canarias. Alexey Lukyanuk ha battuto Kajetan Kajetanowicz dopo una lotta incredibile a Gran Canaria.



8: Idoli locali

Dopo anni e anni di tentativi andati a vuoto, Ricardo Moura è finalmente riuscito ad imporsi sull'isola di São Miguel vincendo l'Azores Airlines Rallye, ovvero la sua gara di casa dell'ERC. A Ponta Delgada è stata una grande festa, con tutti i piloti locali a celebrare il proprio connazionale.



9: "Kajto" vince in casa

Il 2016 di Kajetan Kajetanowicz ha visto il Campione ERC vincere l'evento di casa, il Rally Rzeszow.



10: Loix centra l'11

Nell'anno in cui "Fast Freddy" Loix ha annunciato il proprio ritiro dalle corse, il belga si è portato a casa per l'undicesima volta il Rally di Ypres.