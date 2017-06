ERC Cyprus Rally, curiosità

La prossima settimana si svolgerà il Cyprus Rally (16-18 giugno): ecco cosa c'è da sapere sul quarto round del FIA European Rally Championship.

LA TOP5

1: Cipro è la terza isola più grande del Mediterraneo dopo Sicilia e Sardegna. Ci sono 180 villaggi, mentre il Monte Olimpo della catena Troodos è il più alto coi suoi 1951m.

2: Alexey Lukyanuk vinse 32.000€ lo scorso anno. Oggi ci saranno in palio €7000 per il vincitore della "Golden Stage".

3: Nel maggio 2000 il Cyprus Rally diventò gara del WRC in quattro mesi dopo la rinuncia del Rally della Cina.

4: Il Cyprus Rally ha bei ricordi per Andreas Mikkelsen, vincitore del "Golden Stage Rally" nel 2010 e Campione Intercontinental Rally Challenge nel 2011 dopo aver vinto a Pafos.

5: Caldo e belle spiagge, attorniate da centinaia di bar e locali. Questa è Ayia Napa, una delle località turistiche più belle del mondo. Il Cyprus Rally terminerà qui il 18 giugno.



IL RALLY

La prima edizione del Cyprus Rally risale al 1970 e nel 2014 è tornato a far parte del calendario ERC dopo che l'ultima gara si era svolta nel 1999. La base resta Nicosia, che per l'occasione sarà teatro di due eccitanti PS cittadine che attraverseranno la zona-cuscinetto greco-turco-cipriota controllata dalle Nazioni Unite. Sulle trade miste asfalto-terra ci saranno anche i concorrenti del Campionato Rally Medio-Orientale. Quest'anno si passa anche da Larnaca e Ayia Napa.



PROGRAMMA (orari locali soggetti a cambiamento)

Inizio: 19;00, venerdì 16 giugno, Larnaca Promenade (Foinikoudes)

Fine: 18;00, domenica 18 giugno, piazza Ayia Napa (vicino al porto)

Sede: Filoxenia Conference centre, 17 Thrakis Street, CY-1311 Nicosia

Parco Assistenza: Lieutenant-General Evangelos Florakis Street, Nicosia

Precedenti: (dal 2004): 3 (2014-2016)

PS: 14

Lunghezza PS: 219.74 km (117,40km prima tappa, 102,34 km seconda tappa)

Collegamenti: 504,37 km

Totale: 724,11 km

Fondo: Terra con tratti di asfalto

TV: Immagini nel programma Inside ERC su Eurosport ed Eurosport Player, più altre trasmissioni di ulteriori canali.

ERC Radio: Dirette della gara su FIAERC.it e l'app ERC

Risultati, classifiche, commenti e live timing: www.fiaerc.it



ORARI

Venerdì 16 giugno

Prove libere (per i piloti prioritari): 07h00-09h00, Yeri village (4.85 km)

Qualifying Stage (per i piloti prioritari): 10h03, Yeri village (4.85 km)

Shakedown (per tutti): 10h30-12h00, Yeri village (4.85 km)

Selezione ordine di partenza: 13h30, Filoxenia Conference Centre, Nicosia

Cerimonia d'apertura: dalle 18h30, Larnica Promenade (Foinikoudes)



Sabato 17 giugno

Prima tappa: 07h00



Domenica 18 giugno

Seconda tappa: 08h30

Podio: 18h00, Ayia Napa Central Square



ALBO D'ORO

2016: Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2015: Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Ford Fiesta R5)

2014: Yazeed Al-Rajhi/Michael Orr (Ford Fiesta RRC)

2013: Nasser Al-Attiyah/Giovanni Bernacchini (Ford Fiesta RRC)*

2012: Nasser Al-Attiyah/Giovanni Bernacchini (Ford Fiesta RRC)*

*Evento non dell'ERC