ERC Junior, c’è anche Wagner

Simon Wagner è il 23° pilota ad iscriversi alla categoria Junior U27 del FIA European Rally Championship, nella quale debutterà in Polonia per poi correre anche in Repubblica Ceca.

L'austriaco affronterà quindi la sua prima avventura internazionale e al momento è al lavoro per inserire nel suo programma anche gli eventi di Italia e Lettonia.



"Ho scelto l'ERC Junior Under 27 perché è un'ottima competizione fra piloti dotati di vetture simili - ha spiegato il 24enne - In calendario ci sono rally molto famosi e l'obiettivo è accumulare esperienza in quella che è la mia prima avventura internazionale. In carriera al momento ho vinto le Classi junior e 2WD in Austria nel 2016".



Wagner ha scelto di correre con una Peugeot 208 R2 e verrà affiancato dal connazionale Gerald Winter.



"Farò sicuramente Rally Rzeszow e Barum Czech Rally Zlín, ma sto lavorando alacremente per trovare le risorse e iscrivermi anche agli eventi successivi. In Polonia spero di partire bene e trovare un buon ritmo, per poi puntare alla Top5 dei tempi nel secondo giorno".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, ha detto: "Accogliamo Simon con piacere nel FIA European Rally Championship e siamo lieti che abbia scelto l'ERC Junior Under 27 come suo primo impegno a livello internazionale dopo aver vinto in patria. Ora potrà mettere in mostra il suo talento e allo stesso tempo continuare a crescere".



Il nativo di Linz ha come idolo Ott Tänak e ha cominciato la sua carriera nel 2011. Lo scorso anno ha vito il Barum Czech Rally Zlín e ha pensato di correre in ERC Junior Under 27 oltre che nella serie ceca.



Foto: Simon Wagner/Dominik Fessl