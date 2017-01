ERC Junior, due passi verso il WRC

Con la divisione in due categorie, la nuova FIA ERC Junior Championship dal 2017 darà una grossa possibilità ai giovani.

Nell'arco di un paio di stagioni i rallisti di maggior talento avranno la possibilità di correre con una World Rally Car nel FIA World Rally Championship.



L'ERC Junior U27, campionato formato da 6 eventi, è riservato ai piloti che non hanno ancora compiuto i 27 anni di età e che si iscrivono con vetture R2 gommate Pirelli. Il vincitore verrà decretato tenendo in considerazione i migliori quattro risultati dell'anno; per lui ci sono in palio 100.000€ da utilizzare nel 2018 per prendere parte all'ERC Junior U28.



L'ERC Junior U28 offre invece un ulteriore salto di categoria per tutti i ragazzi che ancora non hanno compiuto i 28 anni di età. Anche in questo caso si terrà conto dei migliori 4 risultati su 6 eventi disputati, ma con la differenza che dovranno guidare vetture di categoria R5. Il Campione avrà l'occasione di prendere parte ad una gara europea del FIA World Rally Championship nel 2018 come pilota di Classe P2 su una World Rally Car con specifiche 2016.



Entrambe le classi ERC Junior avranno uno spazio dedicato di 3' nello speciale che Eurosport manderà in onda per ogni evento dell'anno.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, ha spiegato l'evoluzione per il 2017: "Visto che i piloti dell'ERC Junior è cresciuto notevolmente in questi anni, volevamo dare una ulteriore opportunità a loro e anche ai giovani che hanno più difficoltà economiche nel riuscire a crescere di livello nei rally. In questo modo avranno l'occasione di correre a livello internazionale con una vettura R5, cosa che solitamente potevi fare solo se avevi esperienza e conquistato successi. L'ERC Junior U28 rappresenta il ponte di collegamento con l'ERC Junior U27; i migliori di quest'ultima avranno quindi la chance di fare il salto di qualità. E il fatto che il Campione dell'ERC Junior U28 possa partecipare ad una gara del World Rally Championship significa riconoscergli i giusti meriti mettendolo in condizioni di farsi vedere al massimo livello di questo sport".



Nonostante le iscrizioni si siano aperte il 1° gennaio, sono già parecchi i giovani ad aver rivelato che prenderanno parte all'ERC Junior U27 ed U28, o che stanno lavorando al programma.



Eurosport Events, promoter dell'ERC, ha inaugurato l'ERC Junior Championship nel 2014 d'accordo con la FIA. Il primo Campione è stato Stéphane Lefebvre, attuale pilota ufficiale della Citroën nel WRC, seguito nel 2015 da Emil Bergkvist e da Marijan Griebel nel 2016.



Nel 2017 l'ERC Junior U27 ed U28 si disputeranno su sei round.



30 marzo-1 aprile: Azores Airlines Rallye (Portogallo, terra)

4-6 maggio: Rally Islas Canarias El Corte Inglés (Spagna, asfalto)

3-5 agosto: Rally Rzeszow (Polonia, asfalto)

25-27 agosto: Barum Czech Rally Zlín (Repubblica Ceca, asfalto)

15-17 settembre: Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto)

6-8 ottobre: Rally Liepāja (Lettonia, terra)