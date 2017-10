ERC Junior Experience: Pellier campione

Uno dei partecipanti all'ERC Junior Experience, Laurent Pellier, ha vinto la 208 Rally Cup 2017 grazie al terzo posto conquistato al Rallye Terre des Cardabelles in Francia lo scorso weekend.

Il francese succede nell'albo d'oro a Pepe López, che quest'anno ha corso in ERC Junior Under 28 con la 208 T16 della Peugeot Rally Academy, cosa che farà anche lui nel 2018.



"E' bello finire sul podio in tutti i rally, ma era anche importante evitare problemi - ha commentato Pellier - Non credo che la vittoria del campionato debba chiudere il discorso per forza. C'è ancora il Rallye du Var a novembre e ringrazio tutti quelli della Easy Rally per ciò che hanno fatto per me quest'anno. Il mio navigatore Benoit Neyret-Gigot è stato fantastico, così come coloro che mi hanno aiutato. Lavorare duramente alla fine paga sempre".



Pellier la scorsa settimana era in Lettonia per l'ultimo incontro dell ERC Junior Experience, dove si è lavorato anche con Urmo Aava e svolto allenamenti fisici.