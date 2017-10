ERC Junior Under 27: Ingram vince in volata

Vincendo il titolo in FIA ERC Junior Under 27 Championship, Chris Ingram si è aggiudicato i 100.000€ di premio per iscriversi alla stagione 2018 del FIA ERC Junior Under 28 per guidare una R5.

Il ragazzo dell’Opel Rallye Junior Team aveva perso il titolo di categoria lo scorso anno, ma ora avrà l’occasione d’oro per crescere, proprio seguendo gli obiettivi della serie.



“Ho vinto la mia prima gara in Lettonia quattro anni fa e da allora le ho provate tutte per vincere il titolo – ha dichiarato l’inglese, che si è confermato Campione anche in Classe ERC3 – Ho lavorato tantissimo ogni giorno per raggiungere questo traguardo, l’impegno di quattro anni ha pagato. Ora avrò il bottino migliore per puntare a crescere, comincerò subito a parlare con le persone coinvolte nell’ERC per capire cosa fare il prossimo anno”.



Grande lotta che ha visto Jari Huttunen perdere la vetta della classifica nella PS8 per un’uscita di strada che gli ha causato una doppia foratura. Non avendo abbastanza ruote di scorta, il finlandese ha perso molto terreno dovendo completare il primo loop di PS con solo tre ruote a posto sulla sua Opel ADAM R2.



Questo ha consentito a Ingram di balzare al comando e andare a vincere davanti a Mārtiņš Sesks, autore di una bella rimonta dopo il capottamento di ieri, e Filip Mareš (ACCR Czech Team).



Huttunen è quarto seguito da Aleks Zawada, Kristóf Klausz, Buǧra Banaz, Tamara Molinaro e Karel Kupec. Alcuni problemi tecnici hanno fermato Dominik Brož nella PS12.



Ingram ha vinto anche il Colin McRae ERC Flat Out Trophy.