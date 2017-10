Nikolay Gryazin si è assicurato il secondo posto stagionale in FIA ERC Junior Under 28 Championship alle spalle del Campione Marijan Griebel vincendo in Lettonia.

José Suárez ha invece preceduto il suo compagno di squadra della Peugeot Rally Academy, Pepe López, quando quest’ultimo si è ritirato per un incidente questa mattina.