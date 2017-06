ERC2: Demosthenous al comando in casa

Christos Demosthenous potrebbe vincere la sua gara di casa dell'ERC essendo al comando della Classe ERC2.

Dietro di lui ci sono Petros Panteli e Zelindo Melegari, il quale si prende i punti bonus di tappa e balza al comando della classifica di campionato in questa categoria, scavalcando Tibor Érdi Jr che non è presente al Cyprus Rally.



Sergey Remennik è invece incappato in una foratura sulla sua Mitsubishi Lancer e nel finale ha colpito prima un albero, poi un muretto per via di problemi ai freni. Deniz Denner si è ritirato nella PS2 per un guasto al cambio che lo ha fermato lungo il percorso; la prova è stata cancellata per rimuovere la sua vettura.