ERC2: Demosthenous vince in casa, Melegari è leader

Christos Demosthenous ha vinto a Cipro in Classe ERC2, mentre Zelindo Melegari balza al comando della categoria dopo quattro gare.

L’emiliano si è piazzato terzo dietro a Petros Panteli, mentre Sergei Remennik ha avuto un sacco di problemi tecnici al cambio.



Simos Galatariotis e Panikos Polykarpou non hanno preso punti per la categoria produzione dell’ERC poiché non registrati come piloti prioritari, anche se correvano con questo tipo di auto.