ERC3: Özdemir sfrutta i guai di Banaz

Al Castrol Ford Team Turkey ci sono sorrisi per la leadership di Ümitcan Özdemir in Classe ERC3, con il turco che ha superato Bugra Banaz nel corso della giornata sfruttando un'uscita di strada di quest'ultimo che ha perso 10' per tornare in azione con la sua Ford Fiesta R2T.

Deniz Fahri ha perso tempo per un problema tecnico, ma al momento è secondo, seguito da Ismet Toktas e Banaz, che sta pensando a prendere punti importanti per il campionato.



Quinta la Peugeot del russo Artur Muradian, davanti a Christos Mannouris.