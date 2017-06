Érdi Jr si prepara per la Polonia

Tibor Érdi Jr si sta preparando per il prossimo appuntamento del FIA European Rally Championship, il Rally Rzeszow.

L'ungherese, ucito di scena al SEAJETS Acropolis Rally in Classe ERC2, ora sta lavorando sulla sua Mitsubishi Lancer Evo X per poi andare in Polonia.



"La macchina è smontata, la stiamo adattando all'asfalto - ha detto il ragazzo di Budapest - Dobbiamo ricostruire alcune parti per andare in Polonia e cercare di rirprenderci la vetta della classifica. Ci siamo stati l'anno scorso e penso che i percorsi siano adatti a noi. Spero che l'auto funzioni bene e raggiungiamo il gradino più alto del podio".