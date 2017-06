Fahri, il podio in ERC3 per puntare ad una R5

Deniz Fahri è stato grande protagonista a Cipro in Classe ERC3 e ora punta ad un volante di una R5.

Il 29enne locale ha chiuso secondo nella categoria 2WD del FIA European Rally Championship con la sua Ford Fiesta R2.



A questo punto la sua speranza è di tornare in azione con una macchina più potente.



"Il mio obiettivo sarebbe di correre la prossima gara con una R5, ma ancora non lo so - ha detto Fahri - Debbo parlare con le aziende che mi sostengono e decidere cosa fare".



Del suo Cyprus Rally il cipriota ha detto: "Per me era il primo rally dell'ERC e Cipro è molto duro, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono contentissimo".