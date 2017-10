Finita l’attesa per Papp

Tibor Érdi Jr e György Papp hanno conquistato il titolo in Classe FIA ERC2 e per il co-pilota è stata la fine di una lunga attesa.

Il navigatore ha aspettato molto tempo per realizzare il suo sogno, che finalmente si è avverato al Rally Liepāja con la vittoria di Érdi Jr nella categoria produzione.



"E' stato un piacere lavorare con Tibor in questa stagione dell'ERC 2017 - ha detto l'ungherese - La nostra collaborazione è unica, abbiamo incontrato molta gente che è diventata nostra amica dopo essere stata avversaria, per cui sono soddisfatto. Ho aspettato 25 anni per realizzare questo sogno e ringrazio tutti quelli che ci hano aiutato".