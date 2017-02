Grande chance per Breen: guiderà la nuova Citroën in Svezia

Dopo aver dato spettacolo nel FIA European Rally Championship, Craig Breen avrà una grande chance per il prossimo evento del WRC che si terrà in Svezia.

Grazie alle ottime prestazioni ottenute con la vecchia Citroën DS3 WRC al Rally di Monte-Carlo, l'irlandese si è guadagnato la possibilità di debuttare con la C3 WRC nell'evento che andrà in scena in Scandinavia il prossimo weekend.



"Debutterò con la nuovissima Citroën C3 WRC e sono davvero entusiasta - ha dichiarato Breen - Lo attendevo da una vita. Ho ottimi ricordi di questo rally perché fu la mia prima gara nel WRC l'anno scorso con la Citroën".



"Il fondo consente anche di commettere lievi errori perché la neve solitamente è compatta, per cui sono molto fiducioso di poter fare bene con questa nuova auto e un ottimo team alle spalle. Non so cosa aspettarmi, ma non vedo l'ora di affrontare questa fantastica sfida".



Breen, vice-Campione ERC del 2015, sulla neve è sempre andato bene: due anni fa trionfò al Rally Liepāja con la Peugeot 208 T16 nell'ultima edizione dell'evento lettone in inverno.