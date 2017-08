Grande ritorno di Lukyanuk, primo nella Qualifying Stage

Alexey Lukyanuk ha fatto un grande ritorno nel FIA European Rally Championship centrando il miglior tempo nella Qualifying Stage del Rally Rzeszow.

Reduce dal bruttissimo incidente cui era stato protagonista in Russia a maggio, il pilota della Russian Performance Motorsport ha completato i 3,37km del percorso "Niechobrz" in 2'04"187 a bordo della sua Ford Fiesta R5 dotata di una nuovissima livrea.



"Il tempo è buono - ha commentato il russo al traguardo - Ho avuto alcuni problemi ad adattarmi alla macchina, sento ancora male al fisico, ma in generale la confidenza c'è e mi sento molto meglio. Sono riuscito a divertirmi parecchio".



Nikolay Gryazin (ŠKODA Fabia R5 - Sports Racing Technologies) ha chiuso secondo assoluto e migliore dei ragazzi della Classe ERC Junior Under 28, seguito dalla Ford Fiesta R5 di Mads Østberg, riparata a tempo di record dagli uomini della Adapta Motorsport dopo un guasto accusato al termine delle prove libere del mattino.



La Peugeot 208 T16 ufficiale di José Suárez è quarta, seguita dalla ŠKODA Fabia R5 di Grzegorz Grzyb (Rufa Sport) e dalla vettura gemella di Pepe López. Filip Nivette è settimo, ma è giunto al traguardo con la parte anteriore sinistra della sua ŠKODA Fabia R5 danneggiata dopo un lieve errore. Ottava la ŠKODA Fabia R5 condotta da Sylvain Michel.



Il Campione in carica Kajetan Kajetanowicz non è andato oltre il nono tempo con la Ford Fiesta R5 preparata dal LOTOS Rally Team, mentre Marijan Griebel completa la Top10 nonostante la sua ŠKODA Fabia R5 abbia accusato un malfunzionamento della valvola pop-off. Fuori dai migliori 15 (che alle 17;00 potranno scegliere il loro ordine di partenza per la prima tappa presso la Millenium Hall di Rzeszow) c'è Bryan Bouffier, solo 16° al volante della Ford Fiesta R5 del Gemini Clinic Rally Team).



Tibor Érdi Jr è stato il più rapido dei piloti ERC2 con la sua Mitsubishi Lancer, mentre Luca Rossetti (Toyota) ha dominato fra i concorrenti dell'ERC3. Jari Huttunen (Opel) è il migliore in ERC Junior Under 27.