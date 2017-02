Grande supporto logistico per la prima gara dell’anno

Piloti e squadre che prenderanno parte all'Azores Airlines Rallye, primo round del FIA European Rally Championship 2017, avranno numerosi vantaggi e sconti su iscrizioni e logistica.

Per ogni auto R5 iscritta, ciascun team riceverà otto biglietti aerei per il volo da Lisbona o Porto a Ponta Delgada, città dell'isola di São Miguel dove dal 30 marzo all'1 aprile si svolgerà la gara. Sei biglietti, invece, andranno ad ogni iscritto alla Classe ERC Junior Championship Under 27.



Inoltre, i costi per spedire materiale e vetture saranno a carico degli organizzatori dell'evento. Questa offerta è sempre riservata a team e piloti di categoria R5 ed ERC Junior U27. La partenza dal porto di Setúbal (Portogallo) è prevista per il 22 marzo alle ore 17;00, mentre l'arrivo a Ponta Delgada sarà circa alle 8;30 del 26 marzo. L'imbarco per il ritorno comincerà l'1 aprile sera, con partenza al pomeriggio del 2; lo sbarco a Setúbal è invece previsto per il 5 aprile.



Uno sconto del 60% verrà applicato all'iscrizione di R5 ed ERC Junior U27, così come riduzioni particolari per viaggio e alloggi. Gli sconti sulla logistica sono rivolti anche ai concorrenti non iscritti all'ERC.



Per avere ulteriori informazioni potete contattate Bruno Cruz (coordinatore logistica e team per l'Azores Airlines Rallye) scrivendo a bruno.cruz@azoresrallye.com, +351917100761. Voli: Paula Monte, paulamonte@panazorica.pt, +351 296301720.

Alloggi: Alexandra Pacheco, alexandra@panazorica.pt, +351 296301724.