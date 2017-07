Griebel precede López in Lussemburgo

Marijan Griebel e Pepe López, protagonisti dell'ERC Junior Championship Under 28, hanno concluso bene il Rallye Lëtzebuerg.

I ragazzi hanno preso parte all'evento per allenarsi in vista del Rally Rzeszow. Contro diverse World Rally Car, Griebel ha vinto due PS con la sua Hyundai i20 R5, sulla quale era salito per la prima volta.



Affiancato dal nuovo navigatore Johny Blom, il tedesco ha chiuso davanti a López (Peugeot Rally Academy, 208 T16 per 13"6.



Il Rally Rzeszow si terrà il weekend del 3-5 agosto, con Griebel che ha 3 punti di vantaggio su López in Classe ERC Junior U28 dopo due gare disputate.