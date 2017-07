Griebel protagonista nel WRC

Marijan Griebel, Campione in carica del FIA ERC Junior Championship, correrà il Rally di Germania WRC.

Il tedesco, che in precedenza aveva vinto l'ADAC Opel Rallye Junior Cup in patria prima di passare all'ERC, attualmente è in vetta alla Classe ERC Junior Under 28, la categoria che a fine anno consentirà al vincitore di correre con una World Rally Car prize un evento europeo del Mondiale.



Griebel sarà in azione il weekend del 17-20 agosto con la ŠKODA Fabia R5 del team BRR affiancato dal co-pilota Stefan Kopczyk.



"Correre il Rally di Germania è un sogno che si avvera per me - ha detto Griebel, che darà l'assalto al successo in Classe WRC2 - Mi ricordo quando vidi il mio primo Rally di Germania con mio padre nel 2002, osservando attentamente Armin Kremer, che oggi è il mio mentore. Ora sono pronto a dare battaglia agli altri piloti del WRC2, consapevole che la sfida è molto impegnativa. Ci sono PS molto belle e particolari come la "Saarland", la "Mosel" e la "Baumholder". So che si tratta di un appuntamento importante per chi punta al titolo di categoria, ma non voglio nascondermi. Anche se non ho moltissima esperienza, desidero mettere in mostra le mie qualità al volante di una vettura R5".



Prima di affrontare l'impegno nel WRC, Griebel sarà al via del Rally Rzeszow, quinto round dell'ERC in programma in Polonia il weekend del 3-5 agosto.