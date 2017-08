Gryazin carico per un rally che conosce

Nikolay Gryazin sarà ancora in battaglia per la vittoria in FIA ERC Junior Championship Under 28 al Rally Rzeszow, che oggi incomincia uficialmente con la Qualifying Stage.

Il russo aveva già corso in Polonia nel 2016 vincendo la Classe ERC3 con la sua Peugeot 208 R2 (nella foto). Quest'anno i percorsi sono cambiati, con l'introduzione di due nuove PS, ma questo non lo fermerà e non abbatte le sue convinzioni di poter andare forte.



"Il rally è molto difficile, veloce e ha un asfalto particolare con buon grip e alcune zone impegnative da affrontare - ha detto il russo, che si è allenato in Francia ed Austria dopo aver corso il Cyprus Rally a giugno - Sarà molto interessante comparare i miei tempi con quelli di Alexey Lukyanuk e "Kajto" Kajetanowicz per capire quanto sono cresciuto. Sarà difficile migliorare la mia posizione in ERC Junior, ma voglio andare forte e ottenere un buon risultato".



Delle gare svolte fino ad ora, Gryazin a aggiunto: "In Francia stavamo andando bene, ma abbiamo perso 5' per sostituire una gomma forata, in quel punto era impossibile proseguire. Il secondo giorno, infatti, siamo sempre stati fra i primi tre come tempi. In Austria abbiamo perso il controllo in un punto in mezzo alla foresta e siamo andati a sbattere. Non c'erano grossi danni, ma eravamo finiti in una scarpata e non è stato possibile riportare l'auto in servizio in tempo per ripararli e correre la seconda tappa".