Gryazin non si arrende

Nikolay Gryazin è riuscito a portare a termine la PS6 del Cyprus Rally nonostante fosse stato dato per ritirato nella PS5 di questo round del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Sports Racing Technologies aveva riportato problemi al cambio della sua ŠKODA Fabia R5, ma è comunque riuscito ad arrivare al traguardo nonostante i 18' di ritardo.



"Nella PS5 ho affrontato un salto e poi si è accesa una spia che diceva di tenere d'occhio le temperature del motore. Ci siamo fermati e abbiamo visto che usciva qualcosa, ma non era olio. Avevamo anche forato l'anteriore sinistra, quindi abbiamo cambiato la ruota e riacceso il motore proseguendo lentamente. Non possiamo farci molto, anche se siamo riusciti a giungere al traguardo".



Se Gryazin dovesse ritirarsi oggi, potrebbe comunque rientrare per la seconda tappa e puntare a vincere le "Love Cyprus Golden Stage" che mettono in palio 10.000€ per il più veloce.



Foto: Chris Rawes