Gryazin si tiene dietro Rovanperä a metà giornata

Nikolay Gryazin è a tre PS dall'ottenere la sua prima vittoria nel FIA European Rally Championship, ma Kalle Rovanperä lo sta mettendo sotto pressione in questo Rally Liepāja.

Gryazin, che ieri ha festeggiato 20 anni, ha iniziato la giornata con 18"3 di vantaggio sul 17enne finlandese, che però gli ha rosicchiato 7"1 nella PS8 riducendo il margine dal leader a 10"2. Successivamente si è imposto anche nlla PS9 per 0"1, ma il russo ha risposto nella PS10 vincendo per 7"1.



"In alcuni punti sono andato oltre i limiti", ha detto il pilota della Sports Racing Technologies, che ora ha 17"2 da gestire.



Al terzo posto c'è sempre Kajetan Kajetanowicz, neo Campione dopo il ritiro di Bruno Magalhães nella PS6 ieri, mentre Łukasz Habaj precede José Suárez in una bella lotta per la quarta piazza.



Lo spagnolo aveva scavalcato in avvio di giornata la Peugeot del suo compagno di squadra Pepe López, finito fuori strada e ritiratosi.



Albert von Thurn und Taxis è sesto, seguito da Reinis Nitišs, leader dell'ERC2 dopo che Jānis Vorobjovs è stato costretto alla resa da un problema tecnico. Sergey Remennik ha invece forato nella PS10, dunque sul podio sono saliti Tibor Érdi Jr e Zelindo Melegari.



In FIA ERC Junior Championship Under 27, Jari Huttunen ha perso la prima posizione per due forature nella PS8. Non avendo abbastanza ricambi, il finlandese ha dovuto completare la giornata con solo tre ruote messe bene sulla sua Opel ADAM R2.



Chris Ingram è balzato al comando e potrebbe aggiudicarsi i 100.000€ di premio per proseguire la carriera. Secondo abbiamo Mārtiņš Sesks, seguito da Filip Mareš. Aleks Zawada è quinto dietro ad Huttunen.



Dopo i 30' di sosta in servizio a Liepāja, la gara riprenderà con la ripetizione della "CASTROL EDGE SUPERCAR Priekule" alle 13;10, seppur ridotta a 18,53 km. Il finale è previsto per le 16;10.