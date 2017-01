Gryazin stupisce in Norvegia

Nikolay Gryazin, protagonista nelle scorse stagioni dell'ERC Junior Championship, ha chiuso quinto al KNA Rally Finnskog in Norvegia.

Nella gara odierna il giovane lettone della Sports Racing Technologies ha piazzato la sua ŠKODA Fabia R5 in Top5 alle spalle di Frank Tore Larsen.



In gara c'era anche un altro ragazzo dell'ERC Junior, Steve Røkland, che si è imposto in Classe A5 terminando decimo assoluto.



La stagione 2017 dell'ERC inizierà con l'Azores Airlines Rallye (30 marzo - 1 aprile).