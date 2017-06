Gryazin torna grande nella Qualifying Stage di Cipro

Nikolay Gryazin ha fatto un grande ritorno nel FIA European Rally Championship ottenendo il miglior crono nella Qualifying Stage del Cyprus Rally.

Il pilota della Sports Racing Technologies, che aveva visto la sua ŠKODA Fabia R5 andare in fiamme al SEAJETS Acropolis Rally, è salito sulla vettura gemella che solitamente utilizza il suo compagno di squadra Ralfs Sirmacis per prendere parte al quarto evento stagionale dell'ERC. Lungo i primi 4,85km cronometrati a Nicosia, il russo ha ottenuto il 3'39"22 che gli ha consentito di precedere per 0"78 la Ford Fiesta R5 di Nasser Al-Attiyah.



"Un percorso incredibile, totalmente diverso da quello che mi era sembrato nelle ricognizioni. Ho fatto qualche errore, un paio di volte mi sono trovato anche su due ruote", ha commentato Gryazin al traguardo.



Non è affatto iniziato bene il rally per Kajetan Kajetanowicz, che per 3,5km ha dovuto correre con l'anteriore destra della sua Ford Fiesta R5 forata, andando ad ottenere un 4'02"70 che gli vale solamente la decima piazza.



"Non so cosa dire, a parte che ho colpito qualcosa - ha detto il pilota del LOTOS Rally Team, che nelle prove libere aveva accusato anche un problema ad un ammortizzatore posteriore - Sarà comunque un rally lungo e in tutti i casi ho completato ugualmente la prova".



Il leader del campionato Bruno Magalhães ha piazzato la sua Fabia R5 al terzo posto, seguito dalla Fiesta R5 del Castrol Ford Team Turkey condotta da Murat Bostanci.



Il migliore dei ciprioti è Alexandros Tsouloftas, quinto con il tempo di 3'49"35, seguito da Antonín Tlusťák (3'52"32). Charalambos Timotheou, al debutto con la Fabia R5 della Motorsport Italia, si piazza settimo davanti alla Mitsubishi di Sergey Remennik, il migliore dei piloti ERC2.



Foratura anche per Albert von Thurn und Taxis, con Artur Muradian che chiude come più veloce dei ragazzi ERC3 mettendosi dietro Ümitcan Özdemir, Deniz Fahri e Buǧra Banaz; quest'ultimo ha daneggiato la parte anteriore della sua Fiesta R2T lungo il percorso.



Zelindo Melegari completa invece la Top15 dei concorrenti che ora potranno scegliere in che posizione partire per la prima tappa di gara.



