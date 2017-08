Huttunen torna nell’ERC dopo la Finlandia

A meno di una settimana dal Rally di Finlandia WRC, Jari Huttunen torna in azione nel FIA European Rally Championship in Polonia per continuare la ricorsa al titolo della Classe ERC Junior Under 27.

Il finlandese ha debuttato nel Mondiale dominando la Classe WRC2 lo scorso weekend, ma ora è già tempo di dedicarsi al Rally Rzeszow (3-5 agosto), dove tornerà sulla Opel Adam R2 ufficiale.



Il pilota dell'Opel Rally Junior Team aveva chiuso secondo al Rally Islas Canarias a maggio, riscattando il bruciante ritiro patito nell'ultima PS dell'Azores Airlines Rallye ad inizio anno che di fatto lo ha privato della possibilità di essere davanti in classifica.



"Ci siamo preparati molto bene per il Rally Rzeszow, abbiamo preso parte al Rallye Weiz in Austria vincendo la Classe R2 e chiudendo settimi assoluti contro vetture a trazione integrale molto più competitive. Io e Antti Linnaketo ci siamo così rimessi al lavoro dopo un periodo di inattività", ha commentato il 23enne nordico.



"Siamo davvero impazienti di correre il Rally Rzeszow, non sarà una novità solo per noi, ma anche per parecchi dei nostri avversari. Promette bene, sarà una bella battaglia come da copione dell'ERC Junior, dobbiamo evitare errori ed essere veloci. Sembra semplice da dirlo, ma in realtà è molto dura".