Huttunen vince in Austria, poi andrà in Finlandia

Jari Huttunen, protagonista del FIA ERC Junior Championship Under 27, si è imposto in Classe 2WD al Rallye Weiz lo scorso weekend.

Il pilota dell'Opel Rallye Junior Team era in azione in Austria per allenarsi in vista del Rally Rzeszow, prossimo round dell'ERC Junior che si terrà il 3-5 agosto.



Il finlandese, affiancato da Antti Linnaketo, ha chiuso anche settimo assoluto. La sua compagna di squadra Tamara Molinaro si è piazzata ottava in categoria.



Huttunen ora volerà in patria per correre con una ŠKODA Fabia R5 il rally WRC.