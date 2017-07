I fratelli Szeja al debutto nell’ERC

Jarek e Marcin Szeja faranno il loro debutto nel FIA European Rally Championship al Rally Rzeszow, quinto round della stagione 2017.

I fratelli provenienti dalla città di Ustron saliranno sulla Ford Fiesta R5 preparata dalla Orsák Rally Sport che utilizzano nel campionato ceco con il supporto di GK Forge, Metkom Group, DIL Recyclable Materials e Stalchem.



"Abbiamo ancora una parte di stagione lunga ed impegnativa da affrontare - ha detto Jarek Szeja - Ma la nostra squadra è molto forte e siamo pronti per intraprendere la sfida nell'ERC. Saremo al Rally Rzeszow con diverse novità per noi, ma da debuttanti siamo ovviamente molto motivati e determinati a sfruttare l'occasione che ci è stata data".



Per Jarek, il più vecchio dei due fratelli, non sarà la prima volta al Rally Rzeszow, già corso per cinque volte prima che nel 2016 diventasse gara dell'ERC.



Dopo cinque eventi, i due sono quinti nel campionato ceco e miglior equipaggio internazionale.



Il Rally Rzeszow si terrà il weekend del 3-5 agosto sulle strade asfaltate della Polonia. La gara è valevole anche per la serie locale.



Foto: Jakub Rozmus