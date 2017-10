I giovani brillano al Rally Liepāja

Nikolay Gryazin e Kalle Rovanperä si sono messi in luce in quest'ultimo round del FIA European Rally Championship completando la prima tappa del Rally Liepāja nelle prime due posizioni assolute.

Alla fine di una giornata molto intensa e tirata, il 20enne russo ha preceduto il 17enne finlandese volando sui veloci percorsi sterrati della Lettonia, resi insidiosi dalla pioggia e dal fango.



Gryazin, primo anche in Classe FIA ERC Junior Championship Under 28 Championship, non ha avuto alcun problema con la ŠKODA Fabia R5 della Sports Racing Technologies, mentre il ragazzino della M-Sport è incappato in qualche guaio tecnico alla propria Ford Fiesta R5 e in un errore che gli ha fatto perdere un po' di terreno.



Al comando per gran parte della giornata c'è stato Alexey Lukyanuk, che aveva iniziato la PS5 con 0"3 di vantaggio su Gryazin, poi sono cominciati i problemi: "Si è tratato di qualcosa di elettrico, spingevo l'acceleratore ma non funzionava nulla. Ho perso molti minuti", ha detto il russo.



Le cose sono proseguite peggio, dato che il pilota della Russian Performance Motorsport è finito contro un albero nella SuperSpeciale "Liepāja City Stage" dopo aver preso una pozzanghera.



Rovanperä: "Ad un bivio sono andato dritto, un errore stupido, ma sto cercando di conoscere la macchina senza fare sciocchezze. Cambio continuamente il set-up e va sempre meglio".



Gryazin: "Bisognava essere veloci e aggressivi, mi sono divertito e non ho avuto problemi".



La battaglia per la conquista del titolo piloti 2017 del FIA European Rally Championship si è invece risolta con Kajetan Kajetanowicz a laurearsi Campione provvisorio (in attesa di conferma da parte della FIA), dato che Bruno Magalhães (unico che poteva sottrarre la corona al polacco) è finito contro lo stesso albero di Lukyanuk. Attualmente il portoghese è stato trasferito in ospedale a Liepāja per ulteriori controlli.



Per Kajetanowicz e il co-pilota Jarek Baran, la decisione di correre con prudenza le ultime gare, pensando soprattutto a prendere punti, ha pagato. I due ricominceranno la tappa di domani al terzo posto.



Il polacco Łukasz Habaj chiude quarto nonostante sia affetto da un brutto raffreddore, seguito dalla coppia della Peugeot Rally Academy formata da Pepe López e José Suárez, divisi da poco più di 1"; entrambi hanno sofferto i rapporti troppo corti del cambio e hanno perso tempo. Jānis Vorobjovs chiude settimo assoluto e primo in Classe ERC2, con Albert von Thurn und Taxis ottavo davanti a Reinis Nitišs.



ERC Junior Under 28: Gryazin in corsa per la vittoria

Nikolay Gryazin è in piena corsa per la sua prima vittoria in ERC Junior Under 28, mentre dietro al russo è lotta apertissima fra Pepe López e José Suárez, che si giocano anche il podio di categoria in campionato. Per problemi finanziari non ha preso parte alla gara Ralfs Sirmacis, vincitore dell'evento lo scorso anno.



ERC Junior Under 27: Huttunen ed Ingram guidano con le Opel

Jari Huttunen è al comando della Classe FIA ERC Junior Championship Under 27 e resta in corsa per la conquista dei 100.000€ per proseguire la propria carriera sportiva. Il finlandese ha 25"4 di vantaggio sulla Opel del compagno di squadra Chris Ingram, mentre a 6 PS dal termine sono messi peggio Filip Mareš ed Aleks Zawada, terzo e quinto. L'idolo locale Mārtiņš Sesks era stato in battaglia con Huttunen a lungo, ma nella PS5 si è capottato perdendo parecchio tempo. Il lettone è miracolosamente riuscito a proseguire, anche se la sua Peugeot ha riportato danni alla carrozzeria. Kristóf Klausz, Dominik Brož, Karel Kupec, Buǧra Banaz e Tamara Molinaro completano la classifica di categoria. Huttunen è in testa anche in ERC3.



ERC2: Vorobjovs al comando in casa

Jānis Vorobjovs potrebbe centrare il successo in Classe ERC2 davanti ai suoi tifosi, dopo il dominio di oggi al volante della propria Mitsubishi Lancer. Il suo connazionale e stella del FIA World Rallycross Championship, Reinis Nitišs, è secondo, con Sergey Remennik a completare il podio. Tibor Érdi Jr e Zelindo Melegari, in lotta per il titolo, sono quarto e quinto. "E' stata la giornata perfetta per noi, speriamo di continuare così anche domani", ha commentato Vorobjovs.



Cosa manca?

L'ultima tappa del Rally Liepāja 2017 consiste in 6 PS di 88,03km complessivi. Si comincia con i 21,59km della "Castrol Edge Supercar" alle ore 9;00 locali. Il finale è previsto alle 15;10 dopo la sosta nel parco assistenza di Pulvera.



Live timing e risultati suhttps://www.fiaerc.it/live-timing/



HIGHLIGHTS SU EUROSPORT ED EUROSPORT PLAYER.