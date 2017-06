I giovani dell’ERC in azione a Goodwood

Chris Ingram e Catie Munnings, protagonisti dell'ERC Junior Under 27, saranno di scena al Goodwood Festival of Speed in questo weekend.

Ingram, leader della categoria dopo due vittorie, e la Campionessa in carica dell'ERC Ladies’ Trophy prenderanno parte alla Forest Rally Stage con le rispettive vetture, ovvero Opel ADAM R2 e Peugeot 208 R2.



Il prossimo round dell'ERC Junior Championship Under 27 si terrà al Rally Rzeszow, in Polonia, il weekend del 3-5 agosto.