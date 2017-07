I piloti ERC in azione a Zlín

Anche quest'anno non mancherà la Super Speciale per le strade di Zlín, dove i piloti del FIA European Rally Championship affronteranno il Barum Czech Rally Zlín ad agosto.

Il percorso di 9,51km consiste in tre giri lungo un percorso disegnato per le strade della città ceca, con il via previsto per le 21;30 di venerdì 25.



Il fondo è tutto asfaltato, ma con cambi di grip dovuti a strade diverse e condizioni particolari essendo in notturna, oltre ad un passaggio su un tratto di ferrovia a rendere l'azione ancor più spettacolare.