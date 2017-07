Il Castrol Ford Team Turkey a caccia di gloria

In casa Castrol Ford Team Turkey c'è grande attesa per il Rally Rzeszow, prossimo round del FIA European Rally Championship.

La squadra di Istanbul è in vetta alla classifica riservata ai team con 45 punti di vantaggio, che spera di estendere in Polonia dove si correrà il weekend del 3-5 agosto.



"Grazie ai risultati ottenuti in Grecia e a Cipro siamo saliti in vetta alla classifica - ha detto il Team Principal Serdar Bostanci - Siamo una delle due squadre che corre sia nella categoria R5 che in 2WD e vogliamo trarne vantaggio. In Polonia sarà molto più dura perché la competizione è elevata, ma siamo contenti che nell'ERC il livello cresca perché così potremo dare il meglio di noi stessi. La speranza è di mantenere la leadership".



In gara vedremo Murat Bostanci nella Classe ERC1 e Buǧra Banaz in ERC3/ERC Junior Under 27 con le rispettive Ford Fiesta.