Il Castrol Ford Team Turkey continua la rincorsa al titolo

Il Castrol Ford Team Turkey si presenterà al Cyprus Rally da leader della classifica team del FIA European Rally Championship per tre punti, dopo gli ottimi risultati ottenuti al SEAJETS Acropolis Rally.

In Grecia il massimo dei punti l'hanno portato a casa Buǧra Banaz e Ümitcan Özdemir, dando modo alla squadra di Serdar Bostanci di scavalcare Opel Rallye Junior Team e LOTOS Rally Team, che nel frattempo è salito terzo grazie al successo di Kajetan Kajetanowicz a Lamia.



Il titolo team del FIA European Rally Championship è una delle novità per tutti i partecipanti della classi ERC1, ERC2 ed ERC3.



Cliccate quiper vedere le classifiche.