Il Colin McRae ERC Flat Out Trophy va ad Ingram

Chris Ingram si è laureato Campione in FIA ERC Junior Under 27 al Rally Liepāja e questo risultato gli è valso anche l'assegnazione del Colin McRae ERC Flat Out Trophy.

Dopo 4 stagioni il britannico è finalmente riuscito a trionfare nella categoria giovani e ricevendo il premio si è detto onorato di avere il nome dello scozzese inciso sopra.



"E' un idolo assoluto - ha dichiarato il pilota dell'Opel Rallye Junior Team - Sono cresciuto guardandolo in TV e questa è la terza volta che ricevo il Colin McRae ERC Flat Out Trophy, sono felicissimo".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, ha consegnato il trofeo ad Ingram.