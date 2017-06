Il Cyprus Rally, quarto round del FIA European Rally Championship, verrà trasmesso in diretta su ERC Radio.

Chris Rawes(nella foto, a sinistra)e l'ospite d'eccezione Aleks Zawada, protagonista dell'ERC Junior Championship Under 27, vi racconteranno tutto ciò che accadrà nelle PS.



ERC Radio comincerà a trasmettere dalle 7;30 locali (le 6;30 in Italia) con la "Kalo Chorio" in programma alle 7;43.