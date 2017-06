Il debuttante Denktas aprirà il Cyprus Rally

Rauf Denktas farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship aprendo la prima tappa del Cyprus Rally.

Il cipriota aveva chiuso 13° nella Qualifying Stage e dunque non poteva sperare di partire troppo indietro sugli sterrati di casa, dunque con la sua Ford Fiesta R5 sarà il primo a scendere in strada domani.



Secondo vedremo Zelindo Melegari, seguito da Albert von Thurn und Taxis, Deniz Denner e Petros Pantelli.



Il vincitore della Qualifying Stage, Nikolay Gryazin, ha optato per la 15a piazza e verrà preceduto da Nasser Al-Attiyah e Bruno Magalhães. Kajetan Kajetanowicz (LOTOS Rally Team) partirà per sesto essendo rimasto attardato nella Qualifying Stage per una foratura.



Stasera ci sarà la cerimonia d'apertura a Larnaca, poi domani si incomincia con i 21,66km della PS "Kalo Chorio", in programma alle 7;43 locali.