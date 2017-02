Il Principe Alberto di Thurn e Taxis correrà nell’ERC

Il Principe Alberto di Thurn e Taxis ha deciso di correre nel FIA European Rally Championship per la stagione 2017.

Il nobile tedesco, discendente dalla famiglia che inventò il servizio postale in Europa, sbarca così nel mondo dei rally dopo aver preso parte in passato al FIA GT1 World Championship.



Per lui ci sarà ad aspettarlo la ŠKODA Fabia R5 del team Wevers Sport, sulla quale verrà affiancato dal co-pilota Bjorn Degandt, il quale ha collaborato già col Principe nel corso del 2016.



La stagione partirà ad aprile e si concluderà ad ottobre, come sempre con l'obiettivo di fare crescere i piloti fino a fargli raggiungere un livello mondiale. Naturalmente, la serie non è aperta solamente ai giovani, ma anche agli amanti dei rally classici di tutta europa, senza alcun tipo di preclusione.



Il Principer di Thurn e Taxis ha sempre detto di amare i rally e in questa stagione il suo primo obiettivo varà accumulare esperienza.



L'annata partirà il weekend del 30 marzo - 1 aprile con l'Azores Airlines Rallye.