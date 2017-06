Il Rally Rzeszow è già cominciato!

Mancano poco più di 30 giorni al prossimo round del FIA European Rally Championship che si terrà in Polonia dal 3 al 5 agosto, ma ormai è già tutto pronto.

Il Rally Rzeszow segnerà il giro di boa stagionale e presenti avremo Kajetan Kajetanowicz e Aleks Zawada, con gli organizzatori che hanno svelato alcune novità riguardanti le PS asfaltate.



Si correrà su 11 percorsi per un totale di 214,63km, cominciando con i 3,37km della Qualifying Stage a Niechobrz alle 12;15 di giovedì 3 agosto, per poi passare alla cerimonia d'apertura alla Millenium Hall Square di Rzeszów nel pomeriggio.



La prima tappa si svolgerà venerdì 4 agosto con due PS ripetute, alle quali si aggiungerà quella cittadina a Rzeszów programmata per le 19;00. Sabato si andrà avanti con altri tre percorsi ripetuti due volte, terminando alle 17;30.



Il Parco Assistenza verrà allestito al Rzeszów University of Technology Campus.



Cliccate quiper vedere tutti i dettagli.