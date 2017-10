Il sale della vita per Griebel

Il Campione FIA ERC Junior Under 28, Marijan Griebel, ha preso parte all'ADAC 3-Städte-Rallye con una vettura R5 perdendo il podio per soli 1"8.

Al debutto con la Peugeot 208 T16 del Team ROMO, il tedesco è giunto quarto nell'evento svoltosi nel suo paese. Per lui è la terza uscita al volante di una R5 dopo le belle cose mostrate con Hyundai e con la ŠKODA Fabia R5 nell'ERC.



"Non c'è dubbio, sono molto contento del mio debutto con la Peugeot 208 T16 e vorrei ringraziare Peugeot Deutschland e Team Peugeot ROMO per avermi dato l'occasione di correre l'ultimo round del campionato tedesco - ha detto Griebel - Detto ciò, non sarei un gran pilota se dicessi di non essere scocciato per aver perso il podio per soli 1"8. Ringrazio il Team ROMO, il suo capo Ronald Leschhorn e il mio co-pilota Alex Rath, che ha fatto un grande lavoro".



"Non posso che ritenere la cosa positiva. Ad ogni metro mi sentivo a mio agio sempre di più con l'auto e sono riuscito ad avvicinarmi al limite. Siamo cresciuti assieme velocemente senza fare grandi errori. Se credi in te stesso, questa è l'unica possibilità per provarci".