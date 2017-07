In Austria ci sarà anche Gryazin

Nikolay Gryazin si sta allenando in vista del prossimo round del FIA ERC Junior Championship Under 28, il Rally Rzeszow, per cui nel weekend sarà in azione in Austria.

Il russo, affiancato da Yaroslav Fedorov, ha scelto di correre il Rallye Weiz (21-22 luglio) con la ŠKODA Fabia R5 della Sports Racing Techologies, in attesa di volare in Polonia per l'evento che si terrà il 3-5 agosto.



Gryazin aveva partecipato anche al Rallye Aveyron Rouergue-Occitanie, in Francia, terminando quinto assoluto dopo aver perso tempo per una foratura.