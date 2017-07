Ingram: “Il Rally Rzeszow sarà molto impegnativo”

Chris Ingram, leader del FIA ERC Junior Championship Under 27, è pronto per affrontare il Rally Rzeszow, ben consapevole che questa gara non va sottovalutata.

Il britannico non ha mai corso sulle strade asfaltate della Polonia, ma ha osservato attentamente le immagini di Eurosport dell'evento 2016 capendo subito di che si tratta.



"Non sono mai stato in Polonia, ma da quello che ho visto nelle immagini TV, il rally sembra veramente veloce ed impegnativo - ha dichiarato il pilota dell'Opel Rallye Junior Team - Io ed il mio co-pilota Elliott Edmondson stiamo migliorando sotto ogni aspetto e anche questa sarà l'occasione per crescere ulteriormente".