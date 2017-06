Intervista con Alexandros Tsouloftas

Il nativo di Limassol ha debuttato nel FIA European Rally Championship in Grecia al volante della sua Citroën DS3 R5 e assieme al co-pilota Denis Giraudet sarà in gara anche a Cipro per difendere la sua leadership nel campionato locale.

Al SEAJETS Acropolis Rally hai chiuso quarto, un grande risultato...

"Sono entusiasta, era molto di più di ciò che mi aspettavo. Era la prima volta che lo correvo ed ero al debutto con questa macchina e un nuovo navigatore. Mi ero iscritto solamente come fosse un test per conoscere l'auto, non avendola mai provata, per cui ottenere questo risultato mi rende estremamente felice".



Adesso c'è il Cyprus Rally, la tua gara di casa, puoi fare meglio?

"Volevamo provare l'auto per il Cyprus Rally, quindi posso dire che siamo preparati. Mi sento in forma e fiducioso, non vedo l'ora di iniziare".



Avendo iniziato a correre quest'anno, non conosci molto il Cyprus Rally, giusto?

"In realtà l'ho fatto nel 2016 con una Mitsubishi Lancer Evo VII, quello fu il mio primo vero rally".



A parte i pochi rally, hai altre esperienze nel motorsport?

"No, ho iniziato coi rally un anno fa e non so cosa mi aspetterà in futuro. Ma sono felice dei miei miglioramenti, promettono bene".



Le PS di Cipro che sfida saranno?

"Molto impegnativa, ma sono pronto e carico dal risultato ottenuto in Grecia".