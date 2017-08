Intervista con Alexey Lukyanuk

Alexey Lukyanuk è tornato in azione nel FIA European Rally Championship al Rally Rzeszow dopo il bruttissimo incidente di cui era stato protagonista a maggio in Russia.

Vediamo cosa ha detto il pilota della Russian Performance Motorsport una volta giunto in Polonia, dove ha vinto la Qualifying Stage di giovedì.



Pensavi di riuscire ad essere così veloce?

"Onestamente no, forse gli altri sapevano che rientravo dopo l'infortunio dovuto all'incidente e mi hanno voluto fare un regalo rallentando! Comunque è stata un'ottima mattinata e sono molto contento di essere tornato al volante".



Come ti sei sentito in macchina?

"Non benissimo, ho ancora male alle gambe e ai fianchi, così come ad un piede, ma con l'adrenalina che scorre le cose vanno meglio".



Oggi la prova era corta, hai fatto test su percorsi più lunghi?

"Ho provato, ma senza utilizzare le scarpe da gara perché avverto ancora troppo male. Non ci posso fare molto".



Ce la farai per tutto il rally?

"Al 99% ci credo".



Inizialmente dovevi rientrare al Barum Czech Rally Zlín, come hai fatto ad essere già qui ora?

"Dovevamo essere prudenti e quindi avevo indicato il Barum Rally come data del mio rientro. Facendo però un ottimo lavoro in palestra i miei muscoli si sono ripresi velocemente. Una settimana fa ho provato a correre per 30km per capire se fossi stato in grado di di guidare, purtroppo il piede del freno non rispondeva bene. Ci ho lavorato sopra in modo da riprendere più in fretta e sono migliorato".