Intervista con Luca Rossetti

Luca Rossetti, 3 volte Campione del FIA European Rally Championship, torna in azione al Rally Rzeszow al volante della Toyota GT86 CS-R3 con la quale darà l'assalto alla Classe ERC3.

Hai passato molto tempo a sviluppare la Toyota GT86 CS-R3. Qual è il tuo obiettivo per questo rally e come procedono i lavori?

"La Toyota GT86 è un'auto a due ruote motrici con trazione posteriore. Mi sono divertito molto, è forte e bella da guidare. Il nostro obiettivo è lottare per la vittoria nella categoria ERC3, la vettura ha il potenziale per stare davanti".



La tua auto è preparata dalla Toyota Motorsport GmbH che prima era Toyota Team Europe, giusto?

"Esatto. Per me è fantastico poter salire su una vettura della Toyota Motorsport GmbH, il team ha grande conoscenza e sa cosa serve per vincere fra le R3, per questo sono molto fiducioso. Essere pilota ufficiale con questa squadra è bellissimo".



Nelle ricognizioni cosa hai capito dei percorsi? Sono adatti alla tua auto?

"Le PS sono perfette per la GT86 CS-R3, all'inizio ho sbagliato io perché è la prima volta che vengo qui e non conosco bene i percorsi, che però mi sono piaciuti molto. Ci sono parti strette piene di salti, ma alcune curve sono cieche e lì si fa la differenza. Cercherò di tirare fuori il massimo dalla mia macchina, nelle qualifiche ce l'ho fatta".