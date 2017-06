Kajetanowicz punta a ripartire

Kajetan Kajetanowicz spera di tornare in azione al Cyprus Rally per prendere punti importanti per il FIA European Rally Championship.

Il pilota del LOTOS Rally Team era finito fuori nel finale della prima tappa, ma la sua Ford Fiesta R5 potrebbe essere riparata.



Reduce dalla vittoria al SEAJETS Acropolis Rally, il polacco puntava a ripetersi, ma è andato fuori strada nella stessa curva in cui sono finiti K.O. Murat Bostanci e Bruno Magalhães.



"Fino a quel momento stavamo facendo un ottimo lavoro - ha detto Kajetanowicz - Due settimane fa abbiamo vinto l'Acropolis Rally e sapevamo che a Cipro sarebbe stata dura. A questi livelli tutto può succedere e devi sempre spingere al massimo. Ringrazio il mio team per il lavoro fatto, i fan e i nostri partner. State sicuri che non ci arrenderemo, domani continueremo a lottare".



"Kajto" proverà a prendere il massimo dei punti bonus di tappa per avvicinarsi a Magalhães in classifica, dato che il portoghese è a +21, ma non ripartirà.