Kajetanowicz si gioca le proprie carte

Kajetan Kajetanowicz è pronto per andare a prendersi la vittoria al Rally Rzeszow, quinto round del FIA European Rally Championship.

Il pilota del LOTOS Rally Team al momento è alle spalle di Bryan Bouffier per 15"6 quando mancano 6 PS al termine dell'evento polacco. Con la sua Ford Fiesta R5, il ragazzo di casa vuole conquistare il terzo successo in carriera in questa gara.



"Sono contento di poter correre questo rally davanti ai miei tifosi - ha detto "Kajto" - Mi danno una spinta in più. Non sento pressioni particolari, giusto un po' di timore. La prima tappa è stata molto impegnativa, ho trovato difficoltà a tenere d'occhio le temperature lungo le PS. Ci sono un sacco di salti, parti scivolose e lunghe da percorrere".



"Abbiamo terminato in Top3, per cui sono soddisfatto. Siamo ancora in piena corsa per il titolo, soprattutto per raggiungere Bruno Magalhães, il nostro primo avversario in classifica piloti. Debbo precederlo e al momento non sto spingendo al 100%. Voglio però essere il migliore, sono pur sempre in casa mia e nella seconda tappa voglio assolutamente ottenere il massimo. Ai miei fan dico di tenere le dita incrociate e sostenermi come hanno fatto fino ad ora".