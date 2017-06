“Kajto” pronto per una battaglia difficile

Kajetan Kajetanowicz si appresta ad affrontare una delle sfide più impegnative del FIA European Rally Championship 2017, il Cyprus Rally.

Il polacco sta cercando di difendere il suo titolo ERC ed è in viaggio verso l'isola mediterranea dove si terra il quarto evento stagionale.



Bruno Magalhães è davanti a lui in classifica con 21 punti di vantaggio, ma il pilota del LOTOS Rally Team volerà a Nicosia con grandissime motivazioni.



"Nella recente storia del FIA European Rally Championship questo è sicuramente uno dei rally più difficili - ha detto "Kajto" - Il calendario di quest'anno è stato ridotto ad otto gare, ma tutte molto impegnative, dove partecipano tanti campioni ed è dura fare previsioni e calcoli. Non sottovaluto nessuno dei miei avversari, allo stesso tempo mi aspetto molto da me stesso e anche al Cyprus Rally sarà così. Sono orgoglioso di quanto faccio con il LOTOS Rally Team e volerò a Cipro con grandi motivazioni e concentrazione, senza pormi limiti. Questa fantastica stagione continua".



Sulla Ford Fiesta R5 preparata dalla M-Sport di Cracovia, Kajetanowicz verrà affiancato come sempre da Jarek Baran, con il quale concluse secondo a Cipro 2014, vincendo poi nel 2015.