Kasperczyk: “L’incidente delle Canarie non è dimenticato”

Tomasz Kasperczyk non ha scordato il terribile incidente che lo ha messo K.O. al Rally Islas Canarias, secondo round del FIA European Rally Championship.

Finito largo in curva, solo il guard rail ha salvato il pilota del Tiger Energy Drink Rally Team dal piombare nella scarpata con la sua Ford Fiesta R5. Il polacco e il co-pilota Damian Syty sono usciti illesi, ma non hanno potuto proseguire la loro avventura in ERC Junior Under 28 in Spagna, aggiungendo un altro ritiro dopo quello dell'Azores Airlines Rallye.



L'elicottero di Eurosport ha catturato tutte le immagini dell'accaduto e il video su YouTube ha raggiunto 1.476.041 visualizzazioni.



"Tornando al Rally Islas Canarias, tutto è andato bene, ma non dimenticherò questa cosa - ha detto Kasperczyk - Farà sempre parte della mia vita rallistica, anche perché il video su internet lo ha reso molto popolare. Chiaramente i km persi in Spagna mi sarebbero tornati utili per il Rally Rzeszow, ma non voglio trovare scuse. Dopo il Rally Islas Canarias ho corso due eventi su terra in Polonia che sono andati molto bene, penso di non aver perso il ritmo".



Al Rally Rzeszow, Kasperczyk correrà in casa: nel 2016 terminò sesto assoluto.