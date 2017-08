Klausz in ERC Junior per continuare a crescere

Kristóf Klausz torna a correre in FIA ERC Junior al Rally Rzeszow (3-5 agosto) con l'intenzione di crescere in una serie di alto livello.

L'ungherese aveva scelto di passare al FIA European Rally Championship nel 2013 per un paio di stagioni con la Peugeot 208 R2 preparata dal suo team.



Oggi torna per dare l'assalto all'ERC Junior Under 27, il cui premio di 100.000€ è un ottimo motivo per dare il massimo.



"Ho sempre pensato che l'ERC fosse un bel campionato e la categoria Junior molto competitiva - ha detto il 21enne magiaro - Fin da quando vi abbiamo partecipato, ci siamo resi conto dei progressi compiuti grazie alla possibilità di correre in gare impegnative che ci hanno consentito di crescere. Il premio in denaro finale è un'ulteriore motivazione per dare il massimo".



Klausz, nativo di Pápa, parteciperà a tutte e quattro le restanti gare della categoria ERC Junior Under 27 (riservata a quelli nati dopo l'1 gennaio 1990).



"Conosciamo la maggior parte di questi eventi e vogliamo migliorare le nostre velocità. Nelle altre puntiamo ad essere il più veloci possibile nel minor tempo".



"Nel 2016 abbiamo incontrato diverse difficoltà in ciascuna gara cui abbiamo preso parte. I problemi tecnici non ci hanno consentito di portarle a termine come avevamo pianificato. Quest'anno siamo davanti ad un nuovo capitolo della nostra carriera e puntiamo a raggiungere gli obiettivi prefissati. In ERC Junior Under 27 i piloti sono forti, per questo penso che una vittoria finale valga parecchio".



Jean-Baptiste Ley, Coordinatore dell'ERC, ha aggiunto: "Kristóf ha sottolineato parecchie delle caratteristiche dell'ERC Junior ed è bello vederlo tornare con noi per il terzo anno consecutivo. Anno dopo anno è migliorato moltissimo e siamo curiosi di vederlo all'opera nel 2017".



Botond Csányi sarà il suo navigatore. Al Rally Rzeszow avremo 14 piloti nella Classe ERC Junior U27.