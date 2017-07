Kopecký ancora Campione in patria

Jan Kopecký e Pavel Dresler saranno al via della gara in Repubblica Ceca del FIA European Rally Championship da Campioni in carica della serie locale.

La coppia della ŠKODA Motorsport ha vinto il Rally Bohemia e quindi ha conquistato lo scettro matematicamente.



"Jan e Pavel sono imbattibili, il punto di riferimento del Campionato Rally ceco e tutto il team ŠKODA Motorsport vuole fargli i complimenti", ha detto il boss Michal Hrabánek.



Kopecký vinse il titolo ERC nel 2013, per poi andare a vincere nel campionato Asia-Pacifico sempre con ŠKODA.



l'ERC affronterà il Barum Czech Rally Zlín il 25-27 agosto, ma prima avremo il Rally Rzeszow in Polonia il weekend del 3-5 agosto.