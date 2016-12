Kopecký confermato dalla ŠKODA

Jan Kopecký continuerà a far parte del team ŠKODA ufficiale anche nel 2017, dove dovremmo vederlo in azione ancora una volta nell'ERC in occasione del Barum Czech Rally Zlín.

Il ceco vinse il titolo del FIA European Rally Championship nel 2013 proprio con la ŠKODA Motorsport grazie a sei vittorie stagionali.



Visto che il suo programma prevede la partecipazione ad alcuni eventi del campionato ceco, non è escluso che Kopecký possa essere presente all'appuntamento di Zlín.



Al suo fianco vedremo sempre Pavel Dresler, con il quale ha centrato 12 vittorie nell'ERC, 6 delle quali davanti al proprio pubblico. Nel palmares dei due c'è anche un doppio successo in WRC2.



Il Barum Czech Rally Zlín si svolgerà il weekend del 25-27 agosto 2017.