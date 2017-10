Kristensson segue le orme di Bergkvist e Griebel in ERC Junior con ADAC e Opel

Tom Kristensson correrà in FIA ERC Junior Under 27 Championship per la stagione 2018 facendo il suo primo salto in una categoria internazionale.

Il 26enne ha vinto l'ADAC Opel Rallye Cup in Germania guadagnandosi così di diritto il posto sulla Adam R2 ufficiale dell'ADAC Opel Rallye Junior Team nell'ERC.



Lo svedese beneficia della collaborazione fra ADAC, Opel ed Eurosport Events (promoter della serie), che dal 2014 ha visto emergere talenti del calibro di Emil Bergkvist e Marijan Griebel (Campioni ERC Junior 2015 e 2016 rispettivamente), e Jari Huttunen, che quest'anno ha lottato per il titolo chiudendo alle spalle di Chris Ingram.



Kristensson, che si è aggiudicato quello in ADAC Opel Rallye Cup terminando secondo in Classe nell'ADAC 3-Städte-Rallye lo scorso weekend, avrà ora la possibilità di mostrare il suo potenziale nel 2018. Nel 2017 ha preso parte anche al Rally Liepāja ERC con la sua ADAM R2 affiancato dal connazionale Henrik Appelskog imponendosi in Classe RC4.



"I titoli ERC conquistati da Emil Bergkvist e Marijan Griebel, e le ottime prestazioni ottenute da Jari Huttunen in FIA ERC Junior U27 sottolineano la consistenza della collaborazione fra ADAC ed Opel - ha dichiarato il presidente di ADAC Sport, Hermann Tomczyk - Sono convinto che Tom Kristensson abbia le capacità per proseguire con successo questa tradizione".



Jörg Schrott, direttore di Opel Motorsport, ha aggiunto: "Tom è stato molto consistente per tutta la stagione facendo pochi errori nonostante l'alto livello di competizione. Ha vinto il titolo in ADAC Opel Rallye Cup e nella gara dell'ERC in Lettonia abbiamo visto quanto sia forte anche su terra".



"Ogni giovane rallista sogna di avere la grande possibilità di correre sulle scene internazionali e, di fatto, ora il nostro si avvera e questo mi rende felicissimo - ha commentato Kristensson, che ora avrà l'occasione di lottare per vincere i 100.000€ per proseguire la sua carriera in Junior Under 28 Championship nel 2019 - Sono onorato che Opel ed ADAC abbiano scelto di puntare su di me, farò di tutto per ripagarla".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC per Eurosport Events, ha detto: "Siamo felici di accogliere Tom Kristensson in FIA ERC Junior Under 27 in quella che è la sua prima avventura in un campionato internazionale dopo essere cresciuto a livello nazionale. La sua prestazione al Rally Liepāja ci ha stupito e ci entusiasma in vista dell'annata 2018 che affronterà con ADAC ed Opel, due grandi collaboratori dell'ERC Junior".



Foto: Opel Motorsport